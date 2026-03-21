◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に外掛けで敗れ、４敗目となり、優勝を逃した。右四つがっぷりになり、寄りをこらえると、左から強引な上手投げにいき、もろ差しを許し、左足の外掛けに背中から落ちた。単独首位の関脇・霧島（音羽山）が、大関・安青錦（安治川）に敗れ、２敗に後退。この日勝てば、千秋楽に優勝の可能性を持ち越せたが、思わぬ敗戦