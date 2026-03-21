ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、フジテレビ系での生放送のMCをお笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）と「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が務めた。黒のロングワンピース姿で登場した生見は「本当に楽しみです！」とニッコリ。決勝戦に進出した9人の顔触れに「本当にキャラが濃過ぎて私の周りには絶対いないです」とコメントした。SNSでは「可愛い