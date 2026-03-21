◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人がオープン戦５連勝を飾った。新外国人のボビー・ダルベック内野手は「４番・一塁」で先発。初回に楽天の先発・滝中の内角ツーシームを中前に運び、２打数１安打で途中交代した。１８日のヤクルト戦は４番で逆方向への本塁打を含む３打数３安打。２０日の楽天戦も４番で３打数１安打１打点だった。この日を含め直近３試合連続「４番」で出場し、その間８打数５安