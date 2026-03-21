実業家・堀江貴文氏（53）が21日に公式X（旧ツイッター）を更新し、一般人からの撮影依頼を“回避”する方法を明かした。堀江氏は「最近、Sora2などのAI動画技術が世間を騒がせている影響か、私の露出が飛躍的に増えているらしい。それにあわせて、道端を歩いているだけで声をかけられる頻度も飛躍的に上がってきた」と報告。「そうなると問題もあって、とにかく写真撮影の依頼が多すぎて怠い。移動の足を止めて一枚ずつ対応