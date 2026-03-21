巨人の坂本勇人内野手（３７）が、２１日に行われた楽天とのオープン戦（東京ドーム）に「７番・三塁」で先発出場。１点リードの６回に今季１号となる２ランを放った。ベテランの意地を見せつけた。今季プロ２０年目を迎える坂本は、１点先取の６回に無死一塁からカウント２―１で相手３番手・泰の４投目・１４９キロの内角直球を強振。打球は左翼スタンドに吸い込まれ、オープン戦１号２ランとなった。試合後に坂本は「カウ