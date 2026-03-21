3月21日、阪神競馬場で行われた第4Rで、ポッドリプルに騎乗し1着となった松山弘平騎手は、JRA通算1400勝を達成した。節目の勝利を決めた松山騎手は「ひとつの区切りとして1400勝を達成できたことはすごく嬉しかったです。今日はたくさん人気馬に乗せてもらっていて、今日中に決めたいと思っていたので、決められて良かったと思います」と喜びを語った。松山弘平騎手 6年連続JRA年間100勝達成2020年から年間100勝も継続中また