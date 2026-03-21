ラッパーのBewhY（ビーワイ）が、小学校の性教育の教材の内容を公開し、強く批判した。去る3月20日、BewhYは自身のSNSに小学校で使用されていると思われる性教育の教材の一部を撮影して、投稿した。【話題】BewhY、親友歌手の“人種差別”を擁護？同教材には、性を生物学的な性と社会・文化的概念であるジェンダーに区分し、性の多様な側面を理解しなければならないという内容が盛り込まれていた。これに対し、BewhYは「正気か」「