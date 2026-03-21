ハロー！プロジェクトのメンバーが総出演する「Ｈｅｌｌｏ！Ｐｒｏｊｅｃｔひなフェス２０２６」が２１日、千葉・幕張メッセで開催され、モーニング娘。’２６の新メンバーに、ハロプロ研修生の杉原明紗（１４＝めいさ＝）の加入が発表された。２０１３年の初開催から今年で１３回目を迎えた公演で総勢７６人がパフォーマンスを繰り広げた。モー娘。は大トリで登場しＭＣでリーダー・野中美希が「モーニング娘。に新メン