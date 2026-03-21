お笑いタレント・キンタロー。が２１日、都内で行われた次世代美少女発掘オーディション「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２６」の最終審査＆授賞式にサプライズ登場した。キンタロー。は、「美少女図鑑」出身の俳優・二階堂ふみのモノマネを披露。二階堂がＴＢＳ系ドラマシリーズ「ＶＩＶＡＮＴ」で演じた医師・柚木薫に扮（ふん）して登場した。しかしＭＣから、「なぜＶＩＶＡＮＴの時をチョイスしたんでしょうか！？」と困惑の