オーディション「美少女図鑑AWARD 2026」授賞式が21日、都内で行われた。審査員特別賞グランプリには、4月から中学2年になる栗原愛香さん（13）が選ばれた。群馬県出身の栗原さんは「選ばれるなんて思ってもなかったので、すごくうれしいです。ありがとうございます」と声を詰まらせた。