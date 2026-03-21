21日は3連休の中日。関東から西は晴れて行楽日和になりました。春らしい暖かさの中、皇居ではこの時期恒例の“通り抜け”が始まっています。皇居・乾通りで21日から始まった「春の一般公開」。桜と紅葉の時期に行われ、初日の21日は開門前から500人ほどが並ぶなど、1日で約1万8000人が訪れました。普段見ることができない皇居の桜を記念撮影するなど、多くの人が楽しんでおり、外国人の姿も多く見られました。今回初めて、外国人観