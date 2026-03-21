オーディション「美少女図鑑AWARD 2026」授賞式が21日、都内で行われた。準グランプリには広島県出身で、4月から中学2年になる川上穂華さん（13）が選ばれた。川上さんは「とてもうれしいです。これからは、活躍して、活躍して、活躍して、活躍して、活躍してまいります」と、高市早苗首相の「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて」のワードを引き合いに、決意を語った。