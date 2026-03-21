男子200メートル平泳ぎ決勝のレース後、声援に応える大橋信。日本歴代2位となる2分6秒59で優勝した＝東京アクアティクスセンター競泳の日本選手権第3日は21日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）などの代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル平泳ぎで17歳の大橋信（枚方SS）が日本歴代2位となる2分6秒59で制し、50メートル、100メートルとの3冠を果たした。2分8秒57で2位の渡辺一平（トヨタ