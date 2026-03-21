ヤクルトの左腕・山野は21日の日本ハム戦に先発し、6回7安打3失点の粘投を見せた。初回に2四球を与え、内野ゴロと重盗で2失点。「先発投手として初回にああいう形で失点してしまったのは反省するところですが、2回以降ランナーを出しながら要所を抑えることができました。開幕までにしっかり調整していきたいです」と振り返った。同日に行われた日本ハムとの2軍戦では同じ左腕・高橋が先発し、2回無安打2奪三振の完全投球で復