オーディション「美少女図鑑AWARD 2026」授賞式が21日、都内で行われた。グランプリには、福島県出身で、4月から中学3年になる榎本彩乃さん（14）が選ばれた。応募者約4500人から選ばれ、榎本さんは「ありがとうございます。今まで支えてくださった皆さんに感謝しかないです」と涙し、母に喜びを伝えたいとした。福島を中心に活動するアイドルグループ、マイコフレのメンバーとして活動中。榎本さんは「今はアイドルを中心に活動し