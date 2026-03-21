日本維新の会は21日に東京都内で党大会を開き、憲法改正や副首都法の制定などを盛り込んだ新たな活動方針を決定しました。維新の党大会は与党入り後初めてで、吉村代表は議員定数削減や社会保障改革など“自民党ではなかなかできない政策”を実現する決意を示しました。日本維新の会・吉村代表：なぜ日本維新の会なのか、そこがこれからより一層問われる。ひとつ皆さんに訴えたいのは、絶対に守りに入らないということ。我々は常に