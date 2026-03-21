歌手でタレントの鈴木亜美（44）が21日、東京・町田警察署の一日警察署長に就任した。春の全国交通安全「町田チャレンジ・アンダーワン」に参加。トークショーの後は、警視庁音楽隊、騎馬隊などを率いてパレードに参加して、交通安全をアピールした。08年に東京・新宿警察署の一日署長を務めて以来、18年ぶりの警官の制服姿には「気持ちが引き締まりますね。ちょっと緊張しています。でも、40代になって制服を着られると思いません