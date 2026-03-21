個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や、株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。 Q. 定年が近いのですが、余力資金で投資するならどんな投資がいい？「現在57歳、預貯金は5000万円ほど。60歳で退職予定です。定年後の老後資金の中で、すぐには使わない額を投資するとしたら、どんな投資がいいでしょうか？ それとも定年前の投資は