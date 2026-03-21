一人暮らしをしている人は、帰り道に「怖い」と感じたことはありませんか。株式会社CHINTAIが運営する女性向け賃貸物件検索サイト「Woman.CHINTAI」のアンケートで、一人暮らし女性の7割以上が部屋探しの段階で防犯を意識している一方、実際に不安を感じやすいのは「オートロック」などの設備よりも、「夜道の暗さ」や「人通りの少なさ」といった帰宅時の環境でした。【漫画】防犯のプロが一言「もし僕が泥棒ならこの窓から侵入し