2026年3月20日、新浪財経は中国の玩具メーカー・ポップマート（POP MART）のブラインドボックスを6年以上前に購入した消費者の下に商品がようやく届いたと報じた。記事によると、ある消費者が2019年9月29日に購入したポップマートの「ハローキティ45周年シリーズ」のブラインドボックスが、およそ6年半が経過した今月16日になってようやく発送された。商品を受け取った注文者は「届け先を間違えたのかと思った」と驚きを語った。ポ