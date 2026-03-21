日常生活で何気なく耳にしている言葉の「響き」を意識して、ちょっとした思考のパズルを楽しんでみませんか？今回は、ひっそりとした話し声から、何かを助ける動作、さらにはおなじみの食材の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□やき□□える□□みヒント：耳元