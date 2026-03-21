フェイスマスクブランド「ルルルン」は、3月25日（水）から、睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（以下、ポケモンスリープ）』とコラボしたフェイスマスクを、公式オンラインストアで先行発売。4月27日（月）からは、全国のバラエティストアやドラッグストアで順次販売を開始する。【写真】“シアンの砂浜”をイメージした商品も！コラボマスク2種詳細■ポケモンと楽しむ新スキンケア習慣今回、初コラボとして発売されるのは、