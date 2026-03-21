プロバスケットボールチーム・群馬クレインサンダーズが、香港や台湾のチームも招いたバスケットボール大会を太田市で開きました。 この大会は中学生や高校生のバスケットボールの技術向上と国際的な文化交流を目的に、群馬クレインサンダーズが初めて開いたものです。大会は２１日と２２日と２日間で、サンダーズの１５歳以下のユースチームなど県内から７チӦ