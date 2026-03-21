ＳＵＢＡＲＵ陸上競技部の走り方教室が太田市内で開かれ、小学生に速く走るコツを伝えました。 走り方教室は子どもたちに体を動かす楽しさを知ってもらおうと、毎年開かれています。ことしは太田市の「ぐんまこどもの国」で開かれ、市内の小学生を中心に約５０人が参加しました。 指導にあたったのは、ニューイヤー駅伝で７区の区間記録を更新したキャプテンの並木寧音選手など、ＳＵＢＡＲＵ陸上競技部の６人です。