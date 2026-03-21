前橋市の中心市街地を流れる広瀬川沿いに、県立女子大の学生が制作したアート作品が展示され、街なかを訪れる人たちの目を楽しませています。 これは広瀬川河畔を知ってもらい魅力度の向上につなげようと、前橋市まちづくり公社が主催したものです。５回目となったことしも、去年に引き続き県立女子大と連携し、デザインやアートを学ぶ８人の学生と教員が、「ＧＵＮＭＡ」をテーマに制作した絵画や大型立体作品