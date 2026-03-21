任期満了に伴う高山村長選挙は２２日投票が行われ、即日開票されます。大勢判明は午後８時ごろの見通しです。 村長選に立候補したのはいずれも新人で、前村議会議長・後藤明宏さん（６５）、前教育長・山口廣さん（６９）、前副村長・平形郁雄さん（６５）の３人です。現職の後藤幸三さんの不出馬により新人３人の争いとなりました。 投票は２２日の午前７時から午後６時まで村内３カ所で行われます。開票は午後７時から村役場で