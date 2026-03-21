高校生が科学やデジタルに関する研究成果を発表するイベントが、高崎市で初めて開かれました。 「ぐんまＳＴＥＡＭフェスティバル」は、理数教育に力を入れた「スーパーサイエンスハイスクール・ＳＳＨ」と、情報教育を重視する「ＤＸハイスクール」を実施している高校の生徒が、研究成果を発表するものです。２１日は県外からの招待を含む２９校から約３００人が参加し、まず学校ごとに科学やデジタルに