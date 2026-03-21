２１日午前、上野村で山林火災が発生し、県は自衛隊に災害派遣を要請しました。 警察や消防によりますと２１日午前１１時半ごろ、上野村乙母の山林で、通行人の男性から火災が発生していると１１９番通報がありました。地元の消防のほか、群馬・長野両県の防災ヘリが出動して消火活動を続けましたが、火の勢いが衰えないとして県は、午後２時４５分に自衛隊に災害派遣を要請しました。 ２１日午後２時半時点で約１．５ヘクタ