現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表が開催国オーストラリアと対戦している。ここまでの５試合を28得点１失点と圧倒的な強さで勝ち上がってきたなでしこジャパン。ファイナルでは立ち上がり、ホームの大声援を受けて勢いに乗る相手にチャンスを作られる時間が続く。 ピンチを凌ぐと17分に先制に成功。敵陣ペナルティエリア手前の左寄り