国内で初めて繁殖に成功したマルミミゾウをテーマにした講演会が広島市の安佐動物公園で開かれました。 去年、園内で誕生したマルミミゾウのアオ。 安佐動物公園では大人にも動物園について知ってもらおうと、国内初の繁殖成功の舞台裏やゾウの生態などを専門家が解説するイベントが開かれました。 オンラインも合わせ約２００人が参加し、繁殖のためにマルミミゾウが行ったトレーニングなどの話を熱心に聞いていま