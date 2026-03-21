山口県周南市金峰で山林火災が発生し、消火活動が続けられています。警察や消防によりますと21日午後2時半ごろ「刈り草が山に燃え移った」と119番通報があったということです。消防車6台が消火活動にあたっているほか、県の消防防災ヘリ「きらら」も出動し、消火活動にあたりましたが、鎮火のめどはたっていないということです。現場は、水越ダムの南東600メートル付近でところで空き家が点在していますが、火が燃え移ったと