◇第98回選抜高校野球大会第3日・1回戦専大松戸4―0北照（2026年3月21日甲子園）「6番・左翼」で出場した専大松戸（千葉）の柴田樹（2年）が4回、1点を先制してなお1死一、二塁の場面で右中間へ会心の2点三塁打。真ん中高めのスライダーを振り抜いた一打を「（相手投手が先制打を）打たれた後でストライクがほしいだろうと思って、初球から狙っていった」と振り返った。三塁側アルプス席で見守った父・勝さん（50）は「3