3連休中日の21日、新潟県内は晴れ間が広がり、新潟市では信濃川の水上バスを楽しむ家族連れの姿などがみられました。信濃川ウォーターシャトルは、水上バスとして新潟市中央区のみなとぴあと西区の新潟ふるさと村の間を休日限定で往復で運航します。冬の期間に休止していた定期運航が20日に再開し、3連休中日の21日は多くの子ども連れなどが乗船して川の上からの景色を楽しんでいました。【乗船した人は…】「『暖かく