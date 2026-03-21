タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、山登りの一幕を投稿しています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】野外ラーメンは「父と山登り」の一幕フォロワー反響「美味しいに決まってる」「お父さん、絶対幸せ」井上さんは「父と山登り行きました〜」とシンプルにテキスト。1枚目では残雪が見える山肌を背に、鮮やかなピンクのマウンテンジャケットにベージュのニットを合わせ、ステンレスのカップでコーヒーを飲む笑