ボートレース宮島のヴィーナスシリーズ第24戦「第11回マクール杯」は21日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。村上奈穂（33＝広島）が準優勝戦10Rを2着でクリアして、デビュー12年目で待ちに待ったデビュー初の優勝戦進出。レース直後は涙ぐむシーンもあった。「逃げることができなくてふがいなかったけど、初優出できたことはうれしい。今節はエンジンに助けられてま