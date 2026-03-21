“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。新MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太、生見愛瑠が冒頭に登場すると“直前の裏話”が公開され、SNS上で反響を集めている。【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”生見が「本当に楽しみです！」とネタを前に心境を語る中、山里は会場の観客の“反応の良さ”に注目し「さすが、完璧にジョイマ