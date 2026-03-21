■大相撲春場所・14日目（21日、エディオンアリーナ大阪）負け越しまで後がない大関・安青錦（21、安治川）は、優勝に王手をかけた関脇・霧島（29、音羽山）を下手投げで下し、7勝7敗で千秋楽を迎える。また、霧島を2差で追っていた横綱・豊昇龍（26、立浪）と琴勝峰（26、佐渡ヶ嶽）もそろって敗れたため、3敗力士がいなくなり、霧島が千秋楽を待たず3度目の賜杯を手にした。立ち合い低く当たった安青錦は、すぐに左の前まわしを