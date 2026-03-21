高市首相は２１日、米国訪問を終え、政府専用機で羽田空港に到着し、帰国した。首相は帰国の途中、自身のＸ（旧ツイッター）に、米国での一連の日程の成果について「日米同盟の更なる強化や、両国の経済発展に向けた具体的な道筋を確認できた意義深い訪問となった」と投稿。「トランプ米大統領及び関係閣僚の皆様との関係を一層強化することができた」とも記した。首相は帰国に先立ち、ワシントン郊外のアーリントン国立墓地