◇女子AFCアジアカップ決勝 日本-オーストラリア(21日、オーストラリア)前半17分、FW浜野まいか選手（トッテナム・ウィメン/イングランド）が先制点となるゴールを決めました。日本は立ち上がりからボールを支配すると、中盤で左右両サイドにボールを振って攻撃のタイミングを狙います。すると前半16分過ぎ、左サイドで長谷川唯選手（マンチェスター・シティウィメン/イングランド）からパスを受けた浜野選手がペナルティエリア外