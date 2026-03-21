【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】振り向き様のスーパーゴール（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月21日、AFC女子アジアカップ2026の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。日本時間18時にキックオフされた。2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこジャパンは、60,000人以上の観衆が集まる“完全アウェ