女優の古村比呂（60）が21日、更新した自身のインスタグラムを更新。抗がん剤治療が延期となったことを報告した。「先日抗がん剤治療で病院へGOでしたが、膀胱炎の抗生剤で薬疹が出でしまい赤み、痒みが続いているので『薬疹が治るまで抗がん剤治療はお休みしましょう』となりました」と36回目の抗がん剤治療が延期となったことを明かした。「私自身も治療をお休みしたかったからホッとしました」と本音も。「薬疹は人そ