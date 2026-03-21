テノール歌手秋川雅史（58）が21日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西ローカル）に出演。コンサートのために徹底研究したことについて語った。自身のコンサートの際に、観客の心を動かすためにトークを重視しているという秋川。綾小路きみまろや、円広志のトークを参考にしていることに言及した。「クラシックの人間だから、皆さんが知らない曲をたくさん歌うわけですよ。曲が知らないと、どうしてもつまらなくな