名古屋市中区で21日、コンサート『音の花束』が開かれました。ステージに立つのは、愛知の明和高校音楽科を卒業し、現在は東京の音楽大学で学ぶ10人です。コンサートはクラシックを身近に感じてもらいたいと学生自ら企画していて、曲の背景や聴きどころの紹介と共に演奏が進みました。演奏した横井嶺花さんは「クラシックを体感することで、すてきだとか、帰り道に心が明るくなったり、来てよかったと思