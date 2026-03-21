TBS山本恵里伽アナウンサー（31）が21日、キャスターを務めるTBS系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）に出演。米国やイスラエルによるイラン攻撃を受け、米軍基地がある神奈川・横須賀市で見た光景について、私見を述べた。番組では、米国やイスラエルによるイラン攻撃、そのさなかのタイミングで行われた日米首脳会談について特集。イラン革命防衛隊の元司令官は「現時点で日本にあるアメリカ軍基地がイラン攻撃のために使用