日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。史上最多６１７１人がエントリーした今大会。この日、トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー中田、今井らいぱち、ななまがり初瀬、しんや、ルシファー吉岡の９人がピン芸人トップの座を競った。司会を務めたのは「南海キャンディーズ」山里亮太と、モデルでタレントの「めるる