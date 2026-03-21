◆ファーム・リーグ東地区日本ハム１―５ヤクルト（２１日・鎌ケ谷）左膝の故障からの復帰を目指す塩見泰隆外野手が２１日のファーム・リーグ日本ハム戦（鎌ケ谷）で約１年ぶりに実戦に復帰した。３番・ＤＨで先発。空振り三振、右飛に終わって２打席で退いたが、昨年３月２２日の日本ハム戦以来となる試合は１軍合流へ向けて大きな一歩となった。また、左脇腹の張りで２月の浦添キャンプを途中離脱した内山壮真内野手は２