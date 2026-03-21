◆オープン戦西武１―７ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナドーム）西武・平良海馬投手（２６）は、先発投手の“平良対決”となった今試合でオープン戦初失点を含む５回４安打２奪三振５四球４失点（自責２）と崩れ、「惨敗で。参りました」と苦笑いを浮かべた。初回初球から直球は１５６キロをマーク。４回までは走者を出しながらも無失点投球を続けていたが、５回に四球と味方の失策で１死満塁とすると、ヒュンメルに押し出しの四