◆オープン戦阪神１―０オリックス（２１日・京セラドーム大阪）阪神・大山悠輔内野手が、左脇腹付近に受けた死球に関し「大丈夫です」と問題がないことを明かした。１―０の４回１死。九里の直球が直撃し、苦悶（くもん）の表情を浮かべその場にうずくまった。しばらくして立ち上がり、自力で一塁へ。その後、７回の守備からベンチに下がった。試合後は、笑顔で球場を後にした。