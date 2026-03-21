◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）ＷＢＣに参加していた楽天の藤平尚真投手が、チーム合流２日目でオープン戦初登板。すべて１５０キロを超える真っすぐのみ６球で３人を片づけ、１週間後に迫ったシーズン開幕へ向け、不安のない仕上がりをアピールした。８回裏にマウンドに上がった藤平は、先頭の浦田を２球で左飛、皆川を３球で中飛、平山は初球で三ゴロと、計６球で３つのアウトを重ねた。投げたのはすべ