◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島（２１日・とうスタ）Ｊ２藤枝の槙野智章監督（３８）が、アウェー福島戦で対戦を心待ちにしていたカズことＦＷ三浦知良（５９）と再会を果たした。２試合連続で出場機会に恵まれなかったカズとは、試合前にハグするなど久しぶりの対面を喜んだ。試合は前半に３点を奪取するも、後半に追いつかれてＰＫ戦の末に勝利。４連勝となったが「勝ち点３がとれ